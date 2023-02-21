Израильская компания презентовала передовой водородный агродрон

Компания HevenDrones заявляет, что запуск беспилотника на водородном топливе решает проблему продолжительности полета и грузоподъемности, связанную с беспилотниками на литиевых батареях, а также с долгосрочным воздействием на окружающую среду, связанным с добычей лития. Без необходимости частой замены батарей водородные топливные элементы также позволят снизить долгосрочную стоимость владения для фермеров, внедряющих беспилотные технологии в масштабах страны.

H2D55 является первым в запланированной линейке из трех беспилотников на водородном топливе, которые будут выпущены в течение следующих девяти месяцев. Дополнительные модели будут иметь увеличенную грузоподъемность при сохранении большей продолжительности полета.

По данным израильской компании, беспилотник на водородном топливе может использоваться для измерения уровня питательных веществ в почве, разведки посевов, опрыскивания, внесения удобрений и семян.

Помимо малого веса, H2D55 отличается системой управления, которая содержит несколько гироскопов и вспомогательные алгоритмы, позволяющие значительно расширить рабочие пределы стабильного полета.