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Израильская компания презентовала передовой водородный агродрон

Израильская компания презентовала передовой водородный агродрон
Фото: HevenDrones

Израильская компания HevenDrones выпустила свой первый беспилотник H2D55, работающий на водороде и предназначенный для коммерческого использования в сельском хозяйстве. Обладая в 5 раз большей энергоэффективностью, чем традиционные дроны на литиевых батареях, H2D55 способен летать в течение 100 минут с грузоподъемностью 7 кг.

Компания HevenDrones заявляет, что запуск беспилотника на водородном топливе решает проблему продолжительности полета и грузоподъемности, связанную с беспилотниками на литиевых батареях, а также с долгосрочным воздействием на окружающую среду, связанным с добычей лития. Без необходимости частой замены батарей водородные топливные элементы также позволят снизить долгосрочную стоимость владения для фермеров, внедряющих беспилотные технологии в масштабах страны.

H2D55 является первым в запланированной линейке из трех беспилотников на водородном топливе, которые будут выпущены в течение следующих девяти месяцев. Дополнительные модели будут иметь увеличенную грузоподъемность при сохранении большей продолжительности полета.

По данным израильской компании, беспилотник на водородном топливе может использоваться для измерения уровня питательных веществ в почве, разведки посевов, опрыскивания, внесения удобрений и семян.

Помимо малого веса, H2D55 отличается системой управления, которая содержит несколько гироскопов и вспомогательные алгоритмы, позволяющие значительно расширить рабочие пределы стабильного полета.

21 февраля, 2023 | Category: Израиль, Новости

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