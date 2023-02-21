Білорусь перекидає техніку на кордон з Литвою

Чотири колони техніки Збройних сил Білорусі вночі висунулися в бік кордону з Литвою.

Про це повідомляє моніторингова група “Беларускі Гаюн”.

Також про пересування техніки заявили у міністерстві оборони Білорусі.

За офіційною заявою – перекидання однієї з військових частин механізованого з’єднання відбувається в рамках перевірки бойової готовності. Зазначають, що військових підсилили підрозділами ППО.

Військові 358-го окремого механізованого батальйону 120-ї бригади ЗС Білорусі під час навчань в лютому 2022 року Фото: Міноборони Білорусі

“Особовий склад має виконати ряд завдань, в тому числі з організації охорони та оборони району, його інженерне обладнання та виконання комплексу заходів з тилового та технічного забезпечення“, – йдеться у повідомленні.

За даними “Беларускі Гаюн”, йдеться про 358 окремий механізований батальйон 120-ї бригади, яка дислокується у мікрорайоні Уруччя в Мінську.

Маршрут пересування колон техніки, 20 лютого 2023 Джерело: Беларускі Гаюн

Підрозділ висунувся щонайменше чотирма колонами у супроводі військової автомобільної інспекції. Загальна кількість техніки – приблизно 74 одиниці.

Було помічено 35 БМП, 21 тентовану вантажівку “Урал”, 2-3 одиниці УАЗів, 8 – КамАЗ, 2 бензовози, кран та вантажний маніпулятор.

Колона рухалася в бік міста Ошмяни на кордоні з Литвою.