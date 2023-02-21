Бербок: війна має жахливі наслідки для всього світу, наступні дні будуть вирішальними для миру

Про це вона сказала на пресконференції з філіппінським колегою Енріке Маналоу Берліні, передає Укрінформ.

«Наступні дні будуть вирішальними не лише з огляду на Україну, але вирішальними для миру в усьому світі», — заявила Бербок.

Вона назвала наступний тиждень у Нью-Йорку таким, який «підсумує весь минулий рік». Очільниця МЗС Німеччини нагадала, що світ засудив російську агресію майже одностайним голосуванням за резолюцію Генасамблеї ООН у березні минулого року. Тоді була певна кількість країн, які утрималися, і меншість тих, хто підтримав РФ. За оцінкою Бербок, перші продовжували утримуватися при інших голосуваннях не тому, що вони не засуджують війну, не тому, що вони не підтримують Хартію ООН, «а тому, що вони перебувають у сильній залежності від Росії».

«Ця війна має жахливі наслідки для всього світу. Тому саме цими днями в Нью-Йорку весь світ апелюватиме до президента Путіна із закликом припинити війну та вивести війська, а також подбати про відновлення миру», — підкреслила дипломатка.