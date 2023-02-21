Бельгія навчає українських військових керувати підводними безпілотниками

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

Згідно з повідомленням, у першій декаді лютого группа українських військових прибула до Бельгії для проходження навчань у межах Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine).

«Завдяки міністерству оборони Королівства Бельгії українські військові проходитимуть навчання на підводних безпілотних апаратах, які Бельгія поставить в Україну. Я висловила їм свою підтримку і віддала належну честь за мужність, яку вони демонструють майже рік, — зазначила міністерка оборони Бельгії Людівіне Дедондер.