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Бельгія навчає українських військових керувати підводними безпілотниками

Міністерство оборони Королівства Бельгії організувало для українських військових навчання застосуванню підводних безпілотників, які незабаром надійдуть ЗСУ

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

Згідно з повідомленням, у першій декаді лютого группа українських військових прибула до Бельгії для проходження навчань у межах Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine).

«Завдяки міністерству оборони Королівства Бельгії українські військові проходитимуть навчання на підводних безпілотних апаратах, які Бельгія поставить в Україну. Я висловила їм свою підтримку і віддала належну честь за мужність, яку вони демонструють майже рік, — зазначила міністерка оборони Бельгії Людівіне Дедондер.

  • Наприкінці листопада 2022 року стало відомо, що Бельгія передасть Україні дистанційно керовані підводні апарати R7 виробництва компанії ECA Robotics Belgium.
21 февраля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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