Байден зустрівся в Польщі з президентом Дудою

Про це інформує канцелярія президента Польщі.

«Візит президента США Джо Байдена до Києва був особливим жестом щодо України, наших союзників, а також тих, хто нападає на суверенну країну. Це знак того, що вільний світ не забуває», — сказав президент Польщі Анджей Дуда.

Близько третьої години в президентському палаці проходили пленарні переговори польської та американської делегацій під головуванням президентів Анджея Дуди та Джо Байдена.

«Візит Джо Байдена до Польщі є символом найінтенсивніших польсько-американських відносин в історії та безпрецедентної ролі, яку сьогодні відіграє наша країна в міжнародній системі безпеки та підтримці України, що бореться», — йдеться в повідомленні.

Відомство наголосило, що розпочався другий менш ніж за рік історичний візит президента Штатів до Польщі: «Це чіткий сигнал про участь США в безпеці нашої частини Європи».