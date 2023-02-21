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Байден зустрівся в Польщі з президентом Дудою

21 лютого президент США Джо Байден зустрівся з польським колегою Анджеєм Дудою

Про це інформує канцелярія президента Польщі.

«Візит президента США Джо Байдена до Києва був особливим жестом щодо України, наших союзників, а також тих, хто нападає на суверенну країну. Це знак того, що вільний світ не забуває», — сказав президент Польщі Анджей Дуда.

Близько третьої години в президентському палаці проходили пленарні переговори польської та американської делегацій під головуванням президентів Анджея Дуди та Джо Байдена.

«Візит Джо Байдена до Польщі є символом найінтенсивніших польсько-американських відносин в історії та безпрецедентної ролі, яку сьогодні відіграє наша країна в міжнародній системі безпеки та підтримці України, що бореться», — йдеться в повідомленні.

Відомство наголосило, що розпочався другий менш ніж за рік історичний візит президента Штатів до Польщі: «Це чіткий сигнал про участь США в безпеці нашої частини Європи».

21 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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