Зеленський попередив про загрозу світової війни, якщо Китай стане союзником РФ

Про це президент України розповів у інтерв’ю Die Welt.

«Китайське питання надзвичайно складне. Для нас важливо, щоб Китай не підтримував РФ у цій війні. Насправді я хотів би мати його на нашому боці. Однак я не думаю, що на даний момент це можливо. Проте я бачу можливість для Китаю зробити прагматичну оцінку того, що тут відбувається. Бо якби Китай вступив у союз з Росією, то спалахнула б світова війна, і я думаю, що Китай це усвідомлює», — сказав Зеленський.

Президент України нагадав, що Пекін давав зобов’язання поважати територіальну цілісність України після того, як наша країна відмовилася від ядерної зброї та підписала Будапештський меморандум.

«Є старі домовленості, гарантії безпеки, які були наслідком Будапештського меморандуму і на які потім пішли інші країни. У той час було чітке зобов’язання Китаю захищати територіальну цілісність України. Ми мали ці гарантії. І я прошу вас дотримуватися нашої формули миру з 10 пунктів. Ядерна безпека є першим питанням, у якому Китай повинен відігравати роль разом зі Сполученими Штатами та деякими державами ЄС. І не лише як запорука безпеки України, а й усього світу», — наголосив Зеленський.

Водночас президент України підкреслив, що наразі не бачить ознак військової підтримки Китаєм Росії.