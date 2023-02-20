Старда Казино — большие деньги Резніков розповів, коли ЗСУ зможуть перейти у контрнаступ » Уникальная израильская радиолокационная система помогла найти выживших после землетрясения в Турции

Радар, помогающий спасателям видеть сквозь стены, использовался поисково-спасательным подразделением Командования тыла ЦАХАЛа во время экспедиции в Турцию, чтобы помочь найти выживших после землетрясения, пишет журналист «The Jerusalem Post» Сет Дж. Францман. Радар, помогающий спасателям видеть сквозь стены, использовался поисково-спасательным подразделением Командования тыла ЦАХАЛа во время экспедиции в Турцию, чтобы помочь найти выживших после землетрясения, пишет журналист «The Jerusalem Post» Сет Дж. Францман. Большая группа израильских спасателей помогала в поисково-спасательных работах. Микрорадар помог найти выживших «Camero-Tech», входящая в состав «SK Group», поставила свои системы «Xaver 400» и «Xaver 100» для поисково-спасательной экспедиции, говорится в заявлении компании на этой неделе. «С помощью этих систем экспедиция поисково-спасательного подразделения Командования тыла ЦАХАЛа смогла найти выживших и спасти людей, которые в течение нескольких дней находились в ловушке в руинах». Компания описывает себя как «первопроходца и мирового лидера в разработке и производстве сверхмощных сверхширокополосных радиолокаторов на импульсной основе с системой «Through Wall Imaging»». Генеральный директор и основатель «Camero-Tech» Амир Беери, рассказал, как эта технология помогла в срочных спасательных операциях в Турции. «Наши сердца сочувствуют всем тем, кого затронуло это трагическое событие, и мы гордимся тем, что смогли помочь спасательным работам, используя системы «Camero» для успешного спасения жизней», — заявил Беери. Он описывает, как система была отправлена в Турцию и помогла спасти женщину лет тридцати. Этот тип технологии также использовался для обнаружения и спасения выживших после землетрясения 2017 года в Мексике. Начиная с 2012 года компания продала около 20 систем в Мексику. Этот уникальный радар является одним из методов, который можно использовать наряду с другими поисково-спасательными технологиями и системами. Например, спасатели используют собак для поиска, а также микрофоны для прослушивания выживших. Однако каждый метод имеет ограничения. Собаки должны чувствовать запах, и они устают. Микрофонам нужна тишина, а это может быть невозможно, когда вокруг перемещается оборудование или движутся транспортные средства. «Единственный способ проникнуть напрямую — это радиоволны и радар с визуализацией; и то, что он может дать с «Xaver 400», — это не только обнаружение жизни, мы также можем видеть слои, чтобы они могли спланировать, как получить доступ к жертве. Это важно, потому что, как только вы найдете кого-то, вы должны понять, как с ним связаться. И выяснить самый простой способ добраться до него и забрать его оттуда. И время имеет решающее значение», — сказал Беери.



«Xaver 400» весит 3,2 кг, размером с ноутбук, и его легко транспортировать, а «Xaver 100» еще меньше и помещается на ладони. Оба радара тактические. Беери говорит, что системы являются частью комплекта с аксессуарами, такими как беспроводная платформа, которая при необходимости может контролировать несколько систем. Это означает, что оператор может также использовать меньшую систему, чтобы попасть в труднодоступное место. Комплект для поисково-спасательных групп предназначен для размещения в оранжевом рюкзаке, который хорошо виден. Радар помогает найти выживших при землетрясении с помощью радиоволн. Волны передаются в широкой полосе частот с низкой частотой, затем проходят, например, через щебень и стены бывших квартир, и тогда оператор может видеть, что может быть внутри помещения. Чтобы понять, что они видят, данные обрабатываются алгоритмами в системе, что делает их интуитивно понятными для пользователя. Это означает, что легче определить, видите ли вы человека, который может быть живым, или какой-то другой объект. Другие, более крупные системы той же компании могут использоваться на больших расстояниях, в некоторых случаях до 100 метров. Это может быть полезно, если здание все еще горит или туда опасно заходить. Эти небольшие радарные системы также могут быть развернуты с помощью беспилотника и могут обмениваться данными по беспроводной сети, поэтому их можно развернуть в опасном сооружении и передавать данные спасательной команде. Задача после землетрясения или любого другого типа обрушения состоит в том, чтобы сначала понять, где нужно искать и где могут быть выжившие. Например, если здание обваливается само на себя, каждый этаж обрушивается на нижний, не оставляя очагов выживаемости, таких как укрепленные комнаты, тогда вероятность найти выживших невелика. Если здание частично обрушится, то больше шансов, что люди могут оказаться в ловушке где-то под обломками. «Есть разные методы, когда здание рушится, хочется тщательно разобрать обломки слой за слоем, но когда ты ты их убираешь, ты убеждаешься, что внизу никого нет, и спускаешься к людям; другой прокладывает туннель внизу», — говорит Беери. Есть еще элемент времени. Несмотря на то, что после землетрясения в Турции несколько человек были спасены через 200 часов, надежда, как правило, угасает через 72 часа. Это связано с тем, что людям нужна вода, чтобы выжить, и если они останутся без воды на несколько дней, шансы на то, что они выживут, малы. Это означает, что время имеет решающее значение, и использование таких технологий, как радар, может помочь в спасательных операциях. Спасатели должны быть оснащены достаточным количеством систем, чтобы использовать их. Беери заявил, что компания получила хорошие отзывы о своем опыте работы в Турции. Это означает, что другие поисково-спасательные группы могут захотеть использовать подобный радар. Технология не нова, и он говорит, что она продается по всему миру. Как правило, такого рода технологии используются в системах безопасности, правоохранительных органах, и армии. Он отличается от некоторых георадаров, которые можно использовать для исследования земли с помощью радиоволн. И которые используют более низкие частоты. «Мы разработали эту систему на более высоких частотах, чтобы она подходила для строительных материалов, а не для земли; при землетрясениях, когда рушатся здания, это то, что нужно», — говорит он. Эта технология также может помочь в спасательных работах, когда здания рушатся по другим причинам. Беери добавил, что здесь есть уникальна система, предназначенная для работы со зданиями, и алгоритм, реконструирующий изображение того, что видит радар, чтобы пользователь мог понять, что происходит. По его словам, с ним также легко работать, и его можно быстро достать из сумки. В заявлении, опубликованном компанией, отмечается, что система «способна обнаруживать дыхание живых людей, погребенных под слоями обломков… даже без движения. Она является частью общего поисково-спасательного комплекта компании, который полностью оснащен радиолокационными системами визуализации STTW от «Camero-Tech», что позволяет поисково-спасательным группам обнаруживать живых людей при стихийных бедствий, таких как землетрясения, цунами и пожары. «Camero» была основана в 2004 году. Она является частью «SK Group», основанной Сами Кацавом, которая является частным технологическим и инновационным холдингом, специализирующемся на глобальной передовой обороне, решениях для правоохранительных органов, морской инфраструктуре и решениях по развитию собственности. «SK Group» заявляет, что использует «израильские инновации и проверенные на практике решения».