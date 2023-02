Польща закриває кордон із Білоруссю для вантажівок Франція закликала МВФ виділити €15 млн на підтримку України та посилити санкції проти РФ » У США відзначають День президентів, згадуючи історію та дискутуючи про відрядження Джо Байдена Поїздка президента США Джо Байдена до України припала на День президентів у США. Політичні опоненти республіканців користуються моментом для критики чинного президента через те, що він провів це свято у відрядженні в Україні, а не у США. Більше — у публікації Голосу Америки про реакції на поїздку президента США до України. Щороку в третій понеділок лютого у Сполучених Штатах відзначають День президентів . Щоразу американці згадують очільників держави в історії (особливо Авраама Лінкольна та Джорджа Вашингтона, у яких у лютому відзначають дні народження), а також ведуть дискусію про роль інституту президентства загалом. Так, один з колишніх президентів США Білл Клінтон розмірковував на Фестивалі президентських ідей у 2020-му: “Має статися щось жахливе, щоб змусити нас розширити визначення “We the people” [перші слова Конституції США, які підкреслюють, що уряд США покликаний служити американському народові — ГА] Головним завданням власного президентства Білл Клінтон тоді назвав розширення кола можливостей громадян та поглиблення значення свободи. Нинішній президент Джо Байден говорив також саме про свободу сьогодні під час візиту до Києва: “Свобода безцінна. Вона варта того, щоб за неї боролись стільки, скільки буде потрібно». “Американці з вами, і світ з вами”, — підсумував Байден. Цього року Клінтон написав у Twitter, що думає у цей день про президента Джимі Картера. Раніше Біл Клінтон відзначав, що Картер був “зацікавлений у мирному вирішенні міжнародних конфліктів”. 98-річний Картер, який є найстаршим із живих президентів США, перебуватиме на госпісному лікуванні на дому. Про це Центр Картера повідомив в суботу. Як пише видання The New York Times, не всі штати відзначають цей день масштабно, наприклад, не всі компанії штатів Делавер, Флорида, Луїзіана та Вісконсин надають вихідний своїм працівникам. Натомість практично у всіх штатах цього дня є святкові знижки для покупців, школи зачинено, що традиційно спричинює “національну кризу догляду за дітьми”, як й інші шкільні вихідні дні. Автор книги “Ви ніколи не забудете свого першого: біографія Джорджа Вашингтона”, історик Алексіс Коу закликає сприйняти можливі розбіжності з приводу Дня президентів як “рідкісну можливість повернутися до основоположного ідеалу, за який ми всі маємо стати: демократії”.