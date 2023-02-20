Стартап минобороны – израильские лазеры могут сбивать иранские беспилотники

В прошлом месяце уходивший в отставку начальник Генштаба Авив Кохави сказал в интервью JP: «Система лазерной защиты – действительно отличная новость. Она будет как наземного, так и воздушного базирования. Я хочу быть осторожным в отношении сроков. Еще через два года мы рассчитываем развернуть системы вдоль границы с сектором Газа, чтобы проверить эффективность этого оружия».
По мнению Кохави, боевые лазеры отлично показали себя в полевых испытаниях. Армия продолжит интегрировать и совершенствовать систему лазерной защиты в течение следующих двух лет с перспективой ее развертывания в том числе вдоль северной границы.
«Я знаю, что за последние три года был достигнут большой прогресс, и мы вложили в это много денег. Мы считаем, что система лазерной защиты имеет множество преимуществ», – добавил Кохави.
По его словам, чтобы преодолеть это, минобороны буквально развивает стартапы, привлекая иностранных инвесторов из Канады, Японии и Сингапура, а также «собирает деньги с некоторыми пенсионными фондами в Израиле для инвестирования в наши проекты».
Кроме того, министерство использует алгоритмы искусственного интеллекта с новыми типами датчиков и сложными приложениями для обработки огромных объемов данных, сообщил Кохави.
«Детали»
Источник: https://detaly.co.il/startap-minoborony-izrailskie-lazery-mogut-sbivat-iranskie-bespilotniki
Leave a Reply