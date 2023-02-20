Стартап минобороны – израильские лазеры могут сбивать иранские беспилотники



В прошлом месяце уходивший в отставку начальник Генштаба Авив Кохави сказал в интервью JP: «Система лазерной защиты – действительно отличная новость. Она будет как наземного, так и воздушного базирования. Я хочу быть осторожным в отношении сроков. Еще через два года мы рассчитываем развернуть системы вдоль границы с сектором Газа, чтобы проверить эффективность этого оружия».

По мнению Кохави, боевые лазеры отлично показали себя в полевых испытаниях. Армия продолжит интегрировать и совершенствовать систему лазерной защиты в течение следующих двух лет с перспективой ее развертывания в том числе вдоль северной границы.

«Я знаю, что за последние три года был достигнут большой прогресс, и мы вложили в это много денег. Мы считаем, что система лазерной защиты имеет множество преимуществ», – добавил Кохави.

