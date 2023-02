Как Байден добирался в Киев — подробности Польща закриває кордон із Білоруссю для вантажівок » Шведская военная разведка указывает на усиление российской угрозы По мнению главы MUST, Россия хотела бы избежать вооруженного конфликта с НАТО, но планирует усилить свой военный потенциал близ границ Швеции Россия представляет собой явную военную угрозу в непосредственной близости от Швеции, но ее силы в основном заняты войной в Украине, заявила в понедельник Шведская служба военной разведки и безопасности (MUST). «Европейская структура безопасности, какой мы ее знали, перестала существовать… и вместе с этим возросли риски для безопасности Швеции», – заявила на пресс-конференции глава MUST Лена Халлин. Халлин также сказала, что ожидает, что Россия усилит свой военный потенциал в непосредственной близости от Швеции, когда это будет возможно, в ответ на подачу Швецией и Финляндией заявок на вступление в НАТО. Она подчеркнула, что, по мнению MUST, Россия хотела бы избежать перерастания нынешней напряженности в вооруженный конфликт с НАТО. «Однако существует значительная неопределенность, в основном связанная с готовностью российского руководства идти на высокий риск», – сказала Лена Халлин, добавив, что высокий уровень напряженности повышает риск того, что случайность или ошибка могут привести к конфликту.