Резніков розповів, коли ЗСУ зможуть перейти у контрнаступ

Про це Резніков розповів у інтерв’ю Бабелю.

За його словами, українським військовим знадобиться час, аби опанувати нову західну техніку.

«Підготовка танкових екіпажів передбачає злагодженість підрозділів, по суті це штурмові задачі. Це забере якийсь час. Давайте брати реальні терміни — до двох місяців, коли механіки знатимуть як керувати, артилеристи — як стріляти, командири екіпажів — як давати завдання, а техніки — як обслуговувати. Ми маємо налагодити систему швидкого відновлення техніки прямо на місці, середнього — десь в Україні, а складного — за її межами», — розповів Резніков.

Водночас він відмовився давати якісь прогнози, щодо термінів контрнаступу та наголосив, що спочатку потрібно відбити наступ РФ

«Це орієнтовні терміни. Мають бути сили та засоби реалізувати задум Генштабу. Друге — давайте не забувати про погодні умови. Наприклад, у лютому в росіян не спрацювала ставка на так званого «генерала мороза». Вони думали, що можна піти в наступ колісною технікою. Нам зіграло на руку, що ґрунт і болота так і не промерзли. І тут питання — якою буде весна. Зараз ми зосереджуємо зусилля на тому, що не маємо дати росіянам успішно піти в наступ. Як будемо готові, вирішимо, коли йдемо в контрнаступ. Зараз прогнозувати, коли це станеться — неправильно», — пояснив Резніков.