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Президент США Джо Байден пообещал в Киеве неизменную поддержку Украине

Джо Байден пообещал неизменную поддержку Украине
Об этом он заявил во время своего визита в Киев, передает агенство AFP.

Кроме того, он анонсировал новые критически важные поставки вооружений, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы, радары для наблюдения за воздушным пространством.

Также президент США пообещал ввести дополнительные санкции в отношении российской элиты и компаний, которые поддерживают российский ВПК.

По сообщению агенства Reuters, Зеленский заявил, что обсудил с Байденом вопрос о дальнобойном оружии.

20 февраля, 2023 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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