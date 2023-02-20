Президент США Байден прибув до Києва, — журналіст Bild

Про це інформує у твіттері журналіст Bild Юліан Рьопке.

«Байден у Києві. Місто, яке мало бути під контролем Росії 360 днів. Який сильний знак для диктатора Путіна», — пише журналіст.

Сьогодні заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник заявив, що готується «сюрприз» з візитом «важливих партнерів України» до Києва. А в поліції повідомили, що центр столиці перекрито через візит представників кількох іноземних делегацій.

Також до Києва прибула ізраїльська парламентська делегація.