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Президент США Байден прибув до Києва, — журналіст Bild

Зеленський та Байден
У понеділок, 20 лютого, президент США Джо Байден прибув у Київ

Про це інформує у твіттері журналіст Bild Юліан Рьопке.

«Байден у Києві. Місто, яке мало бути під контролем Росії 360 днів. Який сильний знак для диктатора Путіна», — пише журналіст.

Сьогодні заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник заявив, що готується «сюрприз» з візитом «важливих партнерів України» до Києва. А в поліції повідомили, що центр столиці перекрито через візит представників кількох іноземних делегацій.

Також до Києва прибула ізраїльська парламентська делегація.

20 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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