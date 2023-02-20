Повітряні сили застерігають: Росія не діятиме стандартно, ворог змінює тактику » «Повышение ставок, когда Путину больше нечем ответить»: что говорят о визите Байдена в Киев Президент США Джо Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом за несколько дней до первой годовщины начала войны России против Украины — и всего за один день до ежегодного послания российского президента Владимира Путина парламенту. Эксперты ожидают обострение противостояния между Москвой и Западом. Визит Байдена удалось сохранить в секрете до последней минуты, когда украинские СМИ начали публиковать фото и видео из центра Киева, где Байден и президент Украины Владимир Зеленский почтили память украинских военнослужащих, погибших в ходе войны. Вскоре фотографии опубликовал сам Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак. «Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит — это очень важное проявление поддержки для всех украинцев», — заявил Зеленский. А агентство Reuters сообщило, что президент Украины обсудил с лидером США вопрос о дальнобойных вооружениях, а Байден анонсировал новый пакет военной помощи на 500 млн долларов. «Послание ожидалось ястребиным, сейчас могут быть внесены дополнительные правки» «Джо Байден в Киеве. Кончено, для Кремля это будет расценено как очередное доказательство того, что США окончательно сделали ставку на стратегическое поражение России в войне, — прокомментировала новости политолог Татьяна Становая (цитата по ее телеграм-каналу). — И что сама по себе война бесповоротно превратилась в войну России и Запада». Ее ожидания в какой-то степени оправдало государственное РИА Новости, которое вскоре после первых сообщений о приезде Байдена в Киев опубликовало комментарий профессора РАН Александра Гусева. Поездка президента США демонстрирует, что коллективный Запад стал стороной конфликта, заявил он. «Мы воюем не с Украиной, тем более не с украинским народом, а сегодня киевская власть олицетворяет инструмент коллективного Запада. В противном случае Байден не стал бы тратить время на перелеты, переговоры с Зеленским и так далее», — цитирует его агентство. Фото Байдена из Киева были опубликованы меньше чем за сутки до начала ежегодного послания Путина, которое не состоялось в прошлом году. Ожидается, что Путин будет говорить о войне — вернее, о «специальной военной операции», как ее называют российские власти. Это анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Завтрашнее послание ожидалось очень ястребиным, нацеленным на демонстративный разрыв отношений с Западом. Сейчас могут быть внесены дополнительные правки, делающие его еще более жестким», — пишет Становая. «Когда пришла новость о визите Байдена, я как раз был в эфире на одном украинском телеканале, — рассказал в своем телеграм-канале политолог Аббас Галлямов (объявлен в России «иностранным агентом»). — Предположил, что это может быть как повышением ставок в ситуации четкого понимания того, что Путину нечем ответить, так и осознанным провоцирование такового ответа». «Предположим, что, взбесившись, Путин отдаст приказ о нанесении удара по Киеву. В этой ситуации армия может отказаться этот приказ выполнять — там ведь понимают, что это будет уже не «СВО», а полноценная война. И совершенно не факт, что российские военные к ней готовы. А отказ выполнять приказ — это уже по сути попытка переворота», — строит предположения Галлямов, ранее сотрудничавший с Кремлем, а теперь его жестко критикующий. «Наша общая цель — победа Украины над Россией» Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь написал в твиттере, что Байден приехал в Киев в канун годовщины войны, чтобы «чтобы прямо заявить: Россия обязательно проиграет». «Никаких компромиссов. Совершенно четкие сигналы. Совершенно конкретный сценарий разрушения Кремля», — заявил Подоляк. Глава президентского офиса Ермак назвал визит Байдена «стратегическим»: «Решаются немало вопросов и будут решены те, которые подвисли. Наша общая цель — победа Украины над Россией и триумф украинских воинов и западного оружия». В заявлении самого Байдена, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что он приехал встретиться с президентом Зеленским, чтобы подтвердить непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины. «Когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен, — заявил президент США. — Но он ошибался». По его словам, позже на этой неделе США объявят о дополнительных санкциях против российской элиты и компаний, а в Польше, куда он отправится из Киева, встретится с президентом Дудой и лидерами стран-союзников из Восточной Европы. Как пишет журнал Rolling Stone со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома, Байдену предложили несколько планов для этой поездки. Один предусматривал встречу с Зеленским в секретном месте на польско-украинской границе, другой предполагал встречу во Львове. Однако Байден решил ехать в Киев. Это его первый визит в Украину с момента избрания в 2020 году.