1win Букмекерська контора – Основне про БК 1він 1win − найкраще онлайн казино в Україні » Повітряну тривогу оголошували по всій Україні через зліт російського МіГа Повітряну тривогу було оголошено по всій території України 20 лютого — мапа тривог, моніторинговий проєкт «Беларускі Гаюн» У Білорусі зафіксовано зліт винищувача Міг-31 К, який може нести гіперзвукову ракету «Кинджал». Об 11.27 з аеродрому «Барановичі» злетів винищувач супроводу, об 11.30 — сам МіГ з аеродрому «Мачулищі». За півтори години тривогу було знято, крім традиційно перманентно «червоних» — Луганщини та тимчасово окупованого Криму. За даними «Гаюна», о 13:25 було зафіксовано посадку МіГ-31К ПКС РФ на аеродромі Мачулищі.