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Повітряну тривогу оголошували по всій Україні через зліт російського МіГа

Повітряну тривогу було оголошено по всій території України 20 лютого — мапа тривог, моніторинговий проєкт «Беларускі Гаюн»

У Білорусі зафіксовано зліт винищувача Міг-31 К, який може нести гіперзвукову ракету «Кинджал».

Об 11.27 з аеродрому «Барановичі» злетів винищувач супроводу, об 11.30 — сам МіГ з аеродрому «Мачулищі».

За півтори години тривогу було знято, крім традиційно перманентно «червоних» — Луганщини та тимчасово окупованого Криму.

За даними «Гаюна», о 13:25 було зафіксовано посадку МіГ-31К ПКС РФ на аеродромі Мачулищі.

20 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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