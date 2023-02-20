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Откройте, водопроводчики!

Среди длинного перечня занятий по дому существует только один «фронт работ», позволяющий нашим боевым подругам в точности установить, есть ли в доме «настоящий мужик» или нет. Ибо российская дама «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет», но не сможет спокойно перенести ситуацию, когда во время ванной процедуры внезапно всплывёт пробка и в ароматную пену и соли Мертвого моря, пузырясь и булькая, вольется результат стирки этажом выше. Последствия этого печального события будут тяжелы, поэтому далее в тексте с грифом «Обязательно к прочтению» речь пойдет о водопроводных и канализационных трубах.

Во-первых, канализация бывает внешняя и внутренняя и это важный определяющий фактор для выбора труб.

Во-вторых, поставщиков труб множество. А ведь именно стоимость часто становится определяющим фактором при планировании такого дорогого «удовольствия», как капитальный ремонт.

Наружная канализация

Наружная канализация идет под землей на улице и выходит к септику. Важна и стоимость прокладки наружной канализации , где необходимо выбирать оптимального исполнителя. Трубы для неё должны выдерживать значительные нагрузки и быть максимально жесткими, чтобы противостоять:

  • движению транспорта, людей и грунтовых вод;
  • давлению грунта;
  • температуре (особенно опасны похолодания, поэтому трубы кладут ниже уровня промерзания грунта и делают морозоустойчивыми);
  • влажности (разрушает металлы без антикоррозийного покрытия);
  • агрессивным средам, содержащимся как в земле, так и в сточных водах.

Внутренняя канализация

Внутренняя канализация тянется по дому от раковин, унитазов и других точек слива и только потом уходит под землю, где соединяется с внешней канализацией. Для внутренних коммуникаций уже не столь важна жёсткость труб, но появляются дополнительные эксплуатационные требования:

  • простота установки и долговечность, ибо мало кто готов менять трубы каждые несколько лет;
  • звукоизоляция призвана изолировать жильцов от бульканья и бормотания «барабашек» при движении сточных вод;
  • химическая устойчивость, ибо трубы не должны выделять вредные вещества в условиях постоянного контакта с агрессивной средой;
  • внутренняя поверхность – если трубы шероховаты изнутри, то будут быстро засоряться.

Материалы: плюсы и минусы

  • ПВХ (поливинилхлорид): трубы из него лёгкие, химически устойчивые, простые в установке, устойчивы к засорению, но неработоспособны при температуре ниже −10 и сточных вод выше +60.
  • ПВП (полиэтилен высокой плотности) с внешним гофрированным покрытием, повышающим жесткость: трубы подходят для наружной канализации при морозах до −60, обеспечивают хорошую звукоизоляцию, но чувствительны к солнечному свету и температуре сточных вод выше +80.
  • ПП (полипропилен): трубы долговечны, химически устойчивы, но неустойчивы к температурам сточных вод выше +80.
  • Асбестоцемент: при всех его многочисленных плюсах не может быть рекомендован, т.к. крошится, нарушая герметичность и выделяя канцерогены.
  • Чугун серый или ковкий: серый плохо сопротивляется физическим нагрузкам, а ковкий отлично их выдерживает и не ржавеет, но часто имеет шероховатости на внутренних поверхностях, неустойчив к соляным растворам и имеет высокую стоимость, поэтому рекомендуется напрямую брать такие  трубы от производителя.
  • Керамические трубы применялись ещё в Древнем Риме, но сейчас используются всё меньше, т.к. хрупки и имеют малую длину.

Вывод

Выбирая решение для канализации, постарайтесь тщательно оценить и заранее просчитать все плюсы и минусы каждого варианта, ориентируясь исключительно на существующие и будущие условия эксплуатации.

20 февраля, 2023 | Category: Новости

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