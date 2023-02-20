Откройте, водопроводчики!

Во-первых, канализация бывает внешняя и внутренняя и это важный определяющий фактор для выбора труб.

Во-вторых, поставщиков труб множество. А ведь именно стоимость часто становится определяющим фактором при планировании такого дорогого «удовольствия», как капитальный ремонт.

Наружная канализация

Наружная канализация идет под землей на улице и выходит к септику. Важна и стоимость прокладки наружной канализации , где необходимо выбирать оптимального исполнителя. Трубы для неё должны выдерживать значительные нагрузки и быть максимально жесткими, чтобы противостоять:

движению транспорта, людей и грунтовых вод;

давлению грунта;

температуре (особенно опасны похолодания, поэтому трубы кладут ниже уровня промерзания грунта и делают морозоустойчивыми);

влажности (разрушает металлы без антикоррозийного покрытия);

агрессивным средам, содержащимся как в земле, так и в сточных водах.

Внутренняя канализация

Внутренняя канализация тянется по дому от раковин, унитазов и других точек слива и только потом уходит под землю, где соединяется с внешней канализацией. Для внутренних коммуникаций уже не столь важна жёсткость труб, но появляются дополнительные эксплуатационные требования:

простота установки и долговечность, ибо мало кто готов менять трубы каждые несколько лет;

звукоизоляция призвана изолировать жильцов от бульканья и бормотания «барабашек» при движении сточных вод;

химическая устойчивость, ибо трубы не должны выделять вредные вещества в условиях постоянного контакта с агрессивной средой;

внутренняя поверхность – если трубы шероховаты изнутри, то будут быстро засоряться.

Материалы: плюсы и минусы

ПВХ (поливинилхлорид): трубы из него лёгкие, химически устойчивые, простые в установке, устойчивы к засорению, но неработоспособны при температуре ниже −10 и сточных вод выше +60.

ПВП (полиэтилен высокой плотности) с внешним гофрированным покрытием, повышающим жесткость: трубы подходят для наружной канализации при морозах до −60, обеспечивают хорошую звукоизоляцию, но чувствительны к солнечному свету и температуре сточных вод выше +80.

ПП (полипропилен): трубы долговечны, химически устойчивы, но неустойчивы к температурам сточных вод выше +80.

Асбестоцемент: при всех его многочисленных плюсах не может быть рекомендован, т.к. крошится, нарушая герметичность и выделяя канцерогены.

Чугун серый или ковкий: серый плохо сопротивляется физическим нагрузкам, а ковкий отлично их выдерживает и не ржавеет, но часто имеет шероховатости на внутренних поверхностях, неустойчив к соляным растворам и имеет высокую стоимость, поэтому рекомендуется напрямую брать такие трубы от производителя.

Керамические трубы применялись ещё в Древнем Риме, но сейчас используются всё меньше, т.к. хрупки и имеют малую длину.

Вывод

Выбирая решение для канализации, постарайтесь тщательно оценить и заранее просчитать все плюсы и минусы каждого варианта, ориентируясь исключительно на существующие и будущие условия эксплуатации.