Матрасы для дивана: влияние на качество сна и здоровье Китай сказав США «не читати йому лекції» щодо постачання зброї до Росії » Навальний: Україні треба повернути всі захоплені землі і платити компенсацію Лідер російської опозиції Олексій Навальний, який з січня 2021 року перебуває в ув’язненні, опублікував свою оцінку майбутнього Росії. Він називає війну проти України несправедливою, очікує неминучої поразки Росії, пропонує визнати територію України в кордонах 1991 року і платити їй компенсацію за агресію. Ці думки опозиціонер висловив у «15 пунктах громадянина Росії, який бажає добра своїй країні», опублікованих у фейсбуці. Показово, що Навальний вже відмовився від претензій Росії на Крим, хоча раніше сумнівався у необхідності повернути його Україні. «Росія програє війну» і демонтаж «диктатури Путіна» «Президент Путін розв’язав несправедливу агресивну війну проти України під безглуздими приводами. Він відчайдушно намагається надати цій війні статусу «народної», прагне зробити своїми спільниками всіх громадян Росії, проте його спроби зазнають краху», — пише опозиціонер. На його думку, російський режим у війні може покладатися лише на ув’язнених та насильно мобілізованих, добровольців немає. Він покладає на режим Путіна відповідальність за десятки тисяч вбитих українців, страждання мільйонів, воєнні злочини, руйнацію міст та інфраструктури. «Реальні причини війни — політичні та економічні проблеми всередині Росії, прагнення Путіна утримати владу за будь-яку ціну, а також його одержимість своєю історичною спадщиною. Він хоче увійти в історію як «цар-завойовник» та «збирач земель», — вважає Навальний. На його думку, Росія вже програє війну, а заклики російської влади до перемовин і припинення вогню — брехливі. «Саме усвідомлення цього змінило риторику влади від «Київ за три дні» до істеричних погроз застосувати ядерну зброю у разі програшу. Остаточну військову поразку можна відстрочити ціною життя ще сотень тисяч мобілізованих, але загалом вона є неминучою», — вважає опозиціонер. Він закликає до демонтажу «диктатури Путіна», провести вільні вибори, скликати «Конституційні збори», встановити парламентську республіку, незалежний суд та розвинуте місцеве самоуправління. Крим, компенсація Україні, розслідування воєнних злочинів Навальний пропонує залишити Україну в спокої, дати їй можливість розвиватися відповідно до побажань українського народу, визнати її кордони станом на 1991 рік. Тобто він визнав необхідність повернення Україні й захопленого в 2014 році Криму. «Ми, Росія, їх також тоді визнали. Ці кордони Росія має визнавати і зараз. Тут немає чого обговорювати. Майже всі кордони у світі випадкові і викликають чиєсь незадоволення. Але воювати за їх зміну у ХХІ столітті не можна», — наголошує Навальний. Він закликає зробити «сильний хід» — припинити війну, вивести всі російські війська з території України, шукати разом з США, ЄС та Британією шляхи виплати компенсації Україні. «Наприклад (після зміни влади в Росії та закінчення війни), скасувавши обмеження щодо наших нафти та газу, але з направленням частини доходу від експорту вуглеводнів на компенсації», — пропонує Навальний. Навальний також вважає, що Росія має допомогти розслідувати військові злочини у співпраці з міжнародними інститутами. У 2014 році Навальний спочатку не підтримав захоплення Криму, але в жовтні 2014 року дав інтерв’ю радіо «Ехо Москви», в якому запевнив, що Крим має лишитися в складі Росії і він персонально його повертати не збирається. На питання ведучого «Крим наш?» Навальний тоді відповів: «Крим — тих людей, хто живе в Криму… Півострів був захоплений з кричущим порушенням усіх міжнародних норм, але зараз є частиною Росії і залишиться нею, і більше ніколи в найближчому майбутньому не стане частиною України. Крим — це що, бутерброд з ковбасою, щоб його туди-сюди повертати?» АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Підпис до фото, Олексій Навальний перебуває в ув’язненні з січня 2021 року Майбутнє російського імперіалізму та місце Росії в Європі Навальний намагається довести, що припинення війни в інтересах Росії. Він називає «дурницею» думку про те, що росіянам притаманна імперська свідомість. «Наприклад, у війні проти України бере участь Білорусь. У білорусів теж імперська свідомість? Ні, у них також диктатор при владі. У Росії, як і в будь-якій країні з історичними передумовами цього, завжди будуть люди з імперськими поглядами, але це далеко не більшість. Тут немає причин плакати і голосити. Таких людей треба перемагати на виборах, як перемагають правих та лівих радикалів у розвинутих країнах», — вважає він. Опозиціонер заперечує необхідність приєднання нових земель до Росії і визнає, що вона вже має величезну територію, де скорочується населення та «вмирає» провінція. «Імперськість і потяг до захоплення територій — найшкідливіший і згубний шлях. Російська влада знову своїми руками знищує наше майбутнє заради того, щоб країна виглядала більшою на мапі. Але Росія й така велика. Наше завдання — зберігати народ і розвивати те, чого в нас надміру», — наголошує він. На думку Навального, чим швидше Росія припинить війну тим раніше зможе відштовхнутися від дна. «Усвідомлюючи свою історію та традиції, ми повинні бути частиною Європи і слідувати європейському шляху розвитку. Іншого у нас немає, й іншого нам і не треба», — підсумовує він. Чим відомий Навальний Олексій Навальний народився у 1976 році. Його батько походить з села Залісся на Київщині, тут живуть родичі російського політика. За їхніми словами, кілька перших років Олексій Навальний ріс у бабусі в Заліссі, а потім до Чорнобильської катастрофи кожне літо приїздив до неї на все літо. У Росії родина Навального володіла невеликою фабрикою з лозоплетіння в Московській області. АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Підпис до фото, Навальний під час виборів в Московську думу у 2019 році Навального отруїли у серпні 2020 року, тоді влада дала дозвіл на його вивезення для лікування до Берліна. 11 січня 2021 року Федеральна служба виконання покарань звернулася до суду з проханням замінити Олексію Навальному умовний термін, за яким його засуджували раніше, на реальний — через те, що політик нібито ухилився від контролю кримінально-виконавчої інспекції. Попри це політик вирішив повернутися до Росії. АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Підпис до фото, Навальний виступає у суді з СІЗО в перші дні після затримання, 28 січня 2021 року 17 січня, одразу після повернення опозиціонера до Москви з Берліна, його затримали. Наступного дня Навальний випустив розслідування щодо «палацу Путіна», який за кілька тижнів подивились понад 100 мільйонів разів. Путін заперечив, що розкішна нерухомість має до нього стосунок. 23 і 31 січня в багатьох містах Росії проходили акції з вимогою звільнити Навального. За підрахунками «ОВД-Інфо», на першій акції затримали близько 4 тисяч людей, на другій — понад 5,5 тисяч. У лютому 2021 року Навального засудили на 2 роки та 8 місяців колонії загального режиму в справі «Ів Роше». У березні 2022 року його визнали винним в шахрайстві і засудили на 9 років. У жовтні 2021 року Європарламент присудив Навальному премію Сахарова. АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Під час повномасштабної російської агресії у Бучі серед розстріляних знайшли далекого родича Навального — 60-річного Іллю Навального. Про це ВВС News Україна повідомив їхній спільний родич, староста села Нове Залісся біля Бородянки Павло Навальний.