Матрасы для дивана: влияние на качество сна и здоровье

Специалисты рекомендуют спать не менее 8 часов в сутки. Однако значение имеет не только количество, но и качество проведенного во сне времени. Если ваше спальное место утратило былой комфорт, эту проблему пора решить. Можно пойти на радикальные меры и отнести диван на помойку, а можно поступить мудрее и приобрести специальный матрас — топпер. Такие изделия предназначены для выравнивания поверхности и повышения комфорта раскладных диванов. Ознакомиться с ассортиментом продукции и выбрать вариант для себя можно по этой ссылке.

Последствия сна на неудобной поверхности

Если регулярно отдыхать на неудобной поверхности (слишком жесткой, слишком мягкой, неровной, со стыками и т.д.), повышаются риски развития серьезных заболеваний спины и позвоночника. Это такие патологии, как межпозвонковые грыжи, остеохондроз, кифоз и т.д. Особенно, если к дискомфортному спальному месту добавляются малоподвижный образ жизни, избыточный вес и т.д.

Также из-за отдыха на неподходящей постели развивается хроническая нервозность, снижение жизненного тонуса, депрессия и т.д. Перечисленные проблемы мешают жить полноценной жизнью, радоваться, быть продуктивным и т.д. Поэтому требуют немедленного решения. Не зря в народе говорят, что все болезни от нервов и недосыпания.

Любой даже самый качественный диван со временем перестает быть таковым. Наполнители теряют упругость, поверхность становится более бугристой и твердой. Решить проблему позволяются качественные матрасы на диван. С их помощью можно скорректировать уровень жесткости, выровнять поверхность спального места и начать лучше высыпаться. Тем самым вы сможете предотвратить появление серьезных проблем со здоровьем.

Преимущества использоваться топперов для дивана

Матрасы-топперы обладают анатомическими и ортопедическими свойствами, за счет чего положительно сказываются на самочувствии спящего.

Список их преимуществ является довольно обширным:

Оптимальное положение позвоночника. Благодаря анатомическому эффекту изделия поддерживают позвоночник в естественном положении. В результате человек принимает удобную позу, полностью расслабляется и качественно восстанавливает силы. Эффект памяти. Некоторые модели обладают эффектом памяти за счет использования в наполнении материала Memory Foam. Они подстраиваются под контуры тела спящего, обеспечивая максимальное расслабление мышц и суставов. Такие изделия не оказывают обратного давления, поэтому рекомендованы для пожилых и худых людей. Гигиеничность. Современные топперы обладают воздухопроницаемость и влагостойкостью, благодаря чему в них не заводятся пылевые клещи. Многие изделия дополнены съемным чехлом, который можно стирать в машинке-автомат. Выравнивание поверхности. Поверхность для сна должна быть идеально ровной. Современные раскладные диваны не могут похвастаться этим свойством за счет использования механизма трансформации. Поэтому мебель лучше эксплуатировать в комбинации с топпером. Изменение жесткости. Если спальное место является слишком жестким или мягким, решить эту проблему можно с помощью тонкого матраса с противоположными свойствами.

Что говорят факты о влиянии спального места на здоровье

Ученые по всему миру постоянно проводят исследования, целью которых является изучение факторов, оказывающих влияние сон и здоровье. Один из экспериментов показал, что использование тонкого матраса помогло 98% испытуемых избавиться от таких проблем, как хроническая усталость, стресс, боли в спине. Участниками эксперимента стали здоровые взрослые люди с жалобами на ухудшение самочувствия после сна на неудобном диване. Исследование проводилось американской корпорацией и носило глобальный характер.

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