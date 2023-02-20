Макрон марнує час на переговорах з Росією — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що його французький колега Еммануель Макрон марнує час, розглядаючи будь-який діалог з Росією.

Про це він сказав в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera, пише «Європейська правда».

Зеленський прокоментував заяву Макрона про те, що Росію слід «перемогти, але не розгромити», і що конфлікт в Україні потрібно вирішувати шляхом переговорів.

«Це буде марний діалог. Насправді Макрон марнує свій час. Я дійшов висновку, що ми не здатні змінити ставлення Росії», — сказав Зеленський.

У п’ятницю Макрон на Мюнхенській безпековій конференції закликав союзників посилити військову підтримку України.

Він також сказав, що не вірить в те, що зміна режиму якимось чином виправить ситуацію в Росії.