Китай сказав США «не читати йому лекції» щодо постачання зброї до Росії

У Міністерстві закордонних справ Китаю в понеділок заявили, що США «не мають права читати лекції» щодо постачання зброї, на тлі занепокоєння тим, що КНР може передати зброю Росії — СNN із посиланням на речника МЗС КНР Вана Веньбіня

«Саме американська сторона, а не китайська, постачає постійний потік зброї на поле бою. Американська сторона не має права читати нотації Китаю, і ми ніколи не погодимося з тим, щоб США диктували або навіть чинили тиск на китайсько-російські відносини.

Хто закликає до діалогу і миру, а хто роздає ножі і заохочує конфронтацію?».

Він додав, що Китай продовжує «закликати до миру і сприяти переговорам» для вирішення «конфлікту в Україні».