Как выбрать хороший ассенизатор и где купить в Украине?

Канализационные струйные установки пользуются спросом. Они на нашем рынке известны как ассенизаторские машины. Это мощные агрегаты. Применяют их для очистки сточных вод. Это могут быть как канализационные системы жилых или коммерческих зданий, так и крупных муниципальных построек. Не знаете, где ассенизатор купить в Украине? Советуем обратиться в компанию Автек. У них предложен широкий ассортимент.

Что из себя представляет ассенизатор?

Под ассенизатором понимают автомобиль. Он создан для выкачки и перевозки отходов из канализации. Можно взаимодействовать с ямами и отстойниками. Процесс откачивания реализуется при помощи использования заборного рукава. Еще дополнительно применяют насос и создают в цистерне машины вакуум. Все это нужно для успешного проведения работ.

Ассенизатор чаще всего встречается в коммунальном хозяйстве, но может применяться и при бытовых нуждах. Есть большое количество как отечественного, так и зарубежного транспорта. Работают машины по одному принципу. Ассенизатор купить в Украине довольно просто. Оборудование представлено в большом ассортименте, специальное разрешение не требуется.

Какие есть виды?

Спецтехнику можно разделить на две категории. Первая – это машины, которые откачивают воды из канализации при помощи коллекторного двигателя. Второй вид – это более продуманные и современные машины, дополненные вакуумной помпой.

Сейчас в основном используются последние, поскольку они считаются более совершенными с технологической точки зрения и рациональными.

Область применения ассенизатора

В цистерну собирают все нечистоты из канализации при помощи вакуумного насоса и потом отвозят к месту утилизации. Принцип работы простой. Откачивающее вещество попадает в специальную емкость, она аккумулирующая. Считается, что такой вариант для здоровья человека и окружающей среды наиболее безопасный.

Откачивать при помощи ассенизаторской машины можно сточные воды, пар и нечистоты.

Как выбрать ассенизатор?

Для начала стоит определиться с техническими задачами. От этого зависит объем будущего ассенизатора. Если речь идет о большом промышленном объекте, то рациональнее покупать машину с максимальной вместительностью. Таким образом получится свести к минимуму количество рейсов. Для бытового применения можно ограничиться небольшими объемами, чтобы не переплачивать за транспорт.

Дополнительно при выборе стоит учитывать:

метод откачки;

грузоподъемность;

срок непрерывной работы;

способ управления.

Еще нужно обратить внимание на вид насоса. Он может быть высоковакуумным, низковакуумным, форвакуумным или бустерным. В основном останавливаются на первом или втором варианте, поскольку они подходят для низких или высоких показателей давления в канализационной системе.