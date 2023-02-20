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Італія готова надати Україні сучасні винищувачі

Італія готова надати Україні сучасні винищувачі &#8211; ЗМІ

Уряд Італії розглядає можливість передачі Україні сучасних винищувачів, йдеться про п’ять одиниць, але за умови що Рим не буде першим у списку “постачальників” літаків.

Про це повідомляє видання La Repubblica із посиланням на джерело в урядових колах.

За даними видання, Італія буде готова передати українській армії щонайменше п’ять винищувачів. Однак влада країни піде на такий крок лише за умови, що вона не буде першою у списку постачальників цього виду озброєнь.

Джерело вказує, що це робиться з “міркувань політичної доцільності”.

В Італії хочуть створити враження, що уряд змушений слідувати загальній стратегії західної коаліції.

20 февраля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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