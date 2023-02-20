Іран може наблизитися до створення ядерної зброї – Bloomberg

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксувало в Ірані збагачений уран, який близький за концентрацією до збройового.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Виявлення такого радіоактивного матеріалу може призвести до загострення кризи навколо ядерної програми Ірану.

“Міжнародне агентство з атомної енергії намагається встановити, яким чином Іран накопичив збагачений до 84% уран, – це найвищий показник досі виявлений у цій країні”, – зазначають у статті.

Цей рівень усього лише на 6% нижчий за необхідний для створення ядерної зброї, наголошують у Bloomberg.Зазначається, що раніше Іран заявляв представникам МАГАТЕ що його обладнання у вигляді спеціальних центрифуг було налаштовано для збагачення урану до рівня 60%.

Повідомляється, що наразі інспектори повинні визначити, чи Іран навмисно виготовив уран такого ступню збагачення, чи його висока концентрація була ненавмисним накопиченням у мережі труб, що з’єднують сотні центрифуг, які використовуються для розділення ізотопів.

У матеріалі видання наголосили, що це вже вдруге цього місця інспектори МАГАТЕ виявляють в Ірані підозрілу активність зі збагачення урану.

“Навіть якщо виявлений уран випадково накопичився через складнощі використання послідовних центрифуг (подібне вже траплялося раніше), це все одно привертає увагу до небезпек рішення Ірану виробляти високозбагачений уран”, – зазначили в агентстві.

Зазначимо, що більшість ядерних реакторів насьогодні використовують радіоактивний матеріал, збагачений до рівня 5%.

Восени минулого року, були повідомлення, що Сполучені Штати вважають, що Іран просив допомоги Росії для своєї ядерної програми.

На думку представників американської розвідки, Іран звертався до Росії за допомогою в придбанні додаткових ядерних матеріалів і у виготовленні ядерного палива. Паливо може допомогти Ірану запустити його ядерні реактори і потенційно наблизити країну до створення ядерної зброї.