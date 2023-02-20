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Британский производитель 40 лет скрывал риск развития рака при приёме популярного препарата «Zantac»

Впервые исследования, подтверждающие, что лекарство от язвы желудка и изжоги «Zantac» может стать причиной развития онкологических заболеваний, появились в 1978 году, когда начался его выпуск. Производитель, британская фармацевтическая компания «Glaxo», скрыл эти данные, сообщает «Bloomberg».

 

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По данным агентства, «Glaxo» решила не отзывать препарат из аптек, несмотря на предупреждения как от собственных специалистов, так и от независимых экспертов. Также она поддержала некачественные исследования, чтобы свести к минимуму опасения в том, что лекарство наносит вред.

«Zantac» был самым продаваемым рецептурным лекарством в мире. «Glaxo» за свой успех получила награду от королевы Елизаветы II.

В 2019 году стало известно о том, что в действующем веществе препарата, ранитидине, содержится канцероген. После этого его запретили к продаже.

20 февраля, 2023 | Category: Мир, Новости

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