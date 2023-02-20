Британский производитель 40 лет скрывал риск развития рака при приёме популярного препарата «Zantac»

Впервые исследования, подтверждающие, что лекарство от язвы желудка и изжоги «Zantac» может стать причиной развития онкологических заболеваний, появились в 1978 году, когда начался его выпуск. Производитель, британская фармацевтическая компания «Glaxo», скрыл эти данные, сообщает «Bloomberg».

По данным агентства, «Glaxo» решила не отзывать препарат из аптек, несмотря на предупреждения как от собственных специалистов, так и от независимых экспертов. Также она поддержала некачественные исследования, чтобы свести к минимуму опасения в том, что лекарство наносит вред.

«Zantac» был самым продаваемым рецептурным лекарством в мире. «Glaxo» за свой успех получила награду от королевы Елизаветы II.

В 2019 году стало известно о том, что в действующем веществе препарата, ранитидине, содержится канцероген. После этого его запретили к продаже.