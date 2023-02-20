Британська розвідка: на армію РФ зростає тиск з вимогою успіхів до річниці війни

Як повідомляє «Європейська правда», про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 20 лютого.
Аналітики розвідки зазначають, що російські війська намагаються наступати на кількох напрямках на сході: під Вугледаром, у районі Кремінної та під Бахмутом.
Росіяни при цьому зазнають великих втрат, особливо під Бахмутом і Вугледаром. «Зокрема, названі елітними 155-та бригада та 40-ва бригада морської піхоти зазнали дуже великих втрат під Вугледаром і, скоріш за все, є неефективними у бою», — зазначають в огляді.
Аналітики припускають, що з наближенням річниці початку повномасштабної війни військові РФ опиняються під все жорсткішим політичним тиском.
«Може бути так, що Росія заявить про захоплення Бахмута «під річницю» незалежно від реального стану справ. Якщо ж весняний наступ РФ закінчиться нічим, напруга всередині керівництва Росії вочевидь зростатиме», — додають в огляді.
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