Британська розвідка: на армію РФ зростає тиск з вимогою успіхів до річниці війни

Найближчим часом на російських військових очікувано зростатиме політичний тиск з вимогою продемонструвати якісь «перемоги» до річниці повномасштабної війни, але таких успіхів немає.

Як повідомляє «Європейська правда», про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 20 лютого.

Аналітики розвідки зазначають, що російські війська намагаються наступати на кількох напрямках на сході: під Вугледаром, у районі Кремінної та під Бахмутом.

Росіяни при цьому зазнають великих втрат, особливо під Бахмутом і Вугледаром. «Зокрема, названі елітними 155-та бригада та 40-ва бригада морської піхоти зазнали дуже великих втрат під Вугледаром і, скоріш за все, є неефективними у бою», — зазначають в огляді.

Аналітики припускають, що з наближенням річниці початку повномасштабної війни військові РФ опиняються під все жорсткішим політичним тиском.

«Може бути так, що Росія заявить про захоплення Бахмута «під річницю» незалежно від реального стану справ. Якщо ж весняний наступ РФ закінчиться нічим, напруга всередині керівництва Росії вочевидь зростатиме», — додають в огляді.