Байден заявив у Києві, що загарбницька війна Путіна йде до поразки

Президент США Джо Байден заявив у понеділок з Києва, що через рік після вторгнення в Україну «загарбницька війна Путіна прямує до поразки».

Про це, повідомляє CNN.

«Путін думав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе пережити нас. Я не думаю, що він так думає зараз, — сказав Байден, стоячи поруч з президентом України Володимиром Зеленським.

«Він просто явно помилявся. Рік потому докази цього знаходяться тут, в цій кімнаті. Ми стоїмо тут разом «, — сказав Байден про Путіна.

Візит Байдена в Україну, його перший візит з моменту вторгнення, став дуже символічним моментом, покликаним продемонструвати тривалу американську підтримку України та її народу.

Президент США нагадав про початок війни, коли світ з тривогою спостерігав за нарощуванням російських військ уздовж українського кордону.

У своїй промові Байден пригадав, як вони з Зеленським розмовляли по телефону, коли «російські літаки були в повітрі, а танки перетинали ваш кордон».