Байден анонсував черговий пакет військової допомоги Україні

Під час свого візиту в Київ президент США Джо Байден оголосить про новий пакет військової допомоги. Він включатиме артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та радіолокаційні системи.

Про це йдеться у повідомленні Білого Дому.

“Сьогодні в Києві я зустрічаюся з президентом Зеленським та його командою для розширеної дискусії щодо нашої підтримки України. Я оголошу про чергову поставку критично важливого обладнання, включаючи артилерійські боєприпаси, протитанкові системи та радіолокаційні системи, щоб допомогти захистити український народ від повітряних атак“, – йдеться у повідомленні.

Крім того, президент США оголосив, що цього тижня буде оголошено про додаткові санкції проти російських еліт та компаній, які продовжують працювати з російськими військовими компаніями.

Джо Байден прибув в Київ 20 лютого 2023 року, його візит не був анонсованим.