Ізраїль завдав ракетного удару по будівлі в центрі Дамаска Росія втратила 200 тис. військових у війні з Україною, — Блінкен » У Туреччині стався новий землетрус У турецькій провінції Кахраманмараш стався землетрус магнітудою 5,2

Про це повідомляє EMSC. У суботу, 18, лютого, на глибині 13 кілометрів біля міста Гьоксун (провінція Кахраманмараш) стався землетрус. Сейсмологи з EMSC (Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр) оцінили потужність в 5,2. Інформації про руйнування чи постраждалих поки немає. Землетрус стався о 21:31 за київським часом. 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини та сирійцям через втрати внаслідок землетрусу. Вже 8 лютого до Туреччини прибула група українських рятувальників і парамедиків.

17 лютого у Туреччині, де вранці 6 лютого стався потужний землетрус, дістали з-під завалів іще двох живих людей, у тому числі 14-річного підлітка.