Стоит ли покупать квартиру на окраине города

Выбор квартиры для покупки зависит только от личных предпочтений владельца денежных средств и/или членов его семьи, которым никто не вправе указывать, где покупать жилье – в центре Харькова или на его окраинах (в пригородах). Трендом сегодняшнего времени является покупка жилой недвижимости за чертой города, поскольку большинство украинских семей имеет в личном пользовании один или несколько автомобилей, использование которых позволяет максимально быстрый и комфортный переезд в любой район города, на работу или учебу, в поликлинику или на вечерний спектакль. Сайт https://obyava.ua/ru/nedvizhimost/prodazha-kvartir/harkov предлагает множество объявлений о продаже квартир в городской черте Харькова и за городом.

Некоторые особенности покупки квартир на окраине города

Большинство объектов жилищного строительства на данный момент расположено на окраинах города или за его чертой. Это связано в первую очередь наличием свободных земельных участков (центральная часть города и спальные районы практически не имеют свободных участков, которые подлежат застройке). Кроме того, стоимость одной сотки земли, отведенной под жилищное строительство на окраине Харькова в несколько ниже по сравнению с ценами в иных районах города.

Выбирая квартиру в новостройках пригородов Харькове, необходимо обращать особое внимание на порядочность застройщика, наличие у него полного пакета документов до начала строительства и в процессе возведения многоквартирного жилого дома (для выполнения строительных работ у застройщика должна быть соответствующая лицензия). Немаловажное значение имеет также используемая застройщиком технология строительства, расположение жилищного массива касательно удаленности от центра и наличие в микрорайоне социальной и коммерческой инфраструктуры.

Несколько преимуществ покупки квартиры на окраине города

Среди преимуществ приобретения жилой недвижимости на некотором удалении от центра города эксперты рынка отмечают:

ценовые преимущества – на окраине города можно приобрести квартиру бизнес-класса по цене, сравнимой со стоимостью однокомнатной квартиры, эконом-класса, расположенной в центре города;

лучшие параметры экологической обстановки – на окраине значительно меньше транспортных средств, объектов коммунального хозяйства и промышленности;

меньшую густоту населения – центр города во многом напоминает муравейник, в отличие от пригородов, где жилищное строительство ведется в компактном формате, исключающим перенаселение.

Проживание на окраине города отличается особым комфортом в сочетании с чудесными природными пейзажами, окружающими жилищную застройку.