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РФ, скоріше за все, готує велику атаку на 24 лютого по частині напрямків, — керівник Авдіївської ВЦА Барабаш

російські війська
Росія стягує війська на Донецький напрямок — це може свідчити про підготовку масованого наступу на роковини повномасштабного вторгнення 24 лютого

Про це в ефірі Еспресо заявив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

«За даними розвідки, росіяни стягують на Донецький напрямок (Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Мар’їнка) додаткові сили. Пару тижнів тому було сконцентровано близько 160 батальйонів — зараз вже 190. Навіть з неповною комплектацією — це дуже багато людей. Розуміємо, що, скоріше за все, вони до чогось готуються. 24 лютого, ймовірно, будуть наступати», — наголосив він.

Барабаш додав, що зараз росіяни не кидають великі сили на штурми, а намагаються просунутися малими групами.

«Маючи у резерві велику кількість людей, будуть намагатися лізти. Є інформація, що вони намагаються невеликими машинами (не вантажівками) завозити боєкомплект на околиці Макіївки та Донецька. Це говорить про план на масштабну наступальну операцію. Моя особиста думка — будуть ракетні удари по обласних центрах 24 лютого. А на лінії фронту вони підуть в атаку по всім чи по більшості напрямків. Для цього підтягнули резерв», — підсумував очільник ВЦА.

19 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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