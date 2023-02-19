«Королі жарту», або катрусин кінозал на вихідних



Вихідний, а отже сьогодні знову трошки «катрусиного кінозалу». В нас комедія для дорослих. Ну як для дорослих, в нас сьогодні Клод Зіді.

Чи для дорослих він чи ні — складно сказати. Та давайте подивимось можливо один з найкращих його фільмів — «Королі жарту», або «Les rois du gag».

В дійсності це не самий успішний фільм Клода Зіді. Самий успішний в нього — «Правдива брехня». За права на сюжет для цього фільму Арнольд Шварценеггер та Джеймс Камерон відвалили Зіді в 1993 році 15 000 000 долларів.

Так ми не про нього, а про «Королів жарту» з шаленою кількістю гегів.

Дійсно, це вельми смішний та пародійний фільм, комедія ситуацій. Щось на рівні «Ніч в опері» з братами Маркс, тільки гумор більш інтеллектуальний (а може й ні).

Багато фільмів Клода Зіді я з задоволенням переглядаю. Наприклад «Він починає сердитись», або «Інспектор — невдаха», чи «Відкрийте, поліція!»

Клод Зіді, це коли б брати Цукери все ж закінчили філософский факультет.

Історія про двох стендап-коміків, які намагаються влаштуватись на роботу до маститого метра гегів для «мудрого наріду» , котрий в той же час хоче вирватися зі свого амплуа, бо його за відсутність артистизму та геніальності пилить кожен день дружина, яка живе за його рахунок, та не вилазить з косметичних салонів та SPA.

Ну, тобто фільм про життя.