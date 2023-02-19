Ізраїль завдав ракетного удару по будівлі в центрі Дамаска

Ізраїльська ракета влучила в будинок у центрі столиці Сирії — Дамаску, удар стався у будівлі під охороною, неподалік від іранських військових об’єктів

Про це поінформували в Reuters.

«Рідкісний цілеспрямований удар пошкодив кілька будівель у густонаселеному районі поблизу площі Омейяд у центрі столиці, де багатоповерхові будинки під охороною розташовані в житлових районах», — мовиться в повідомленні.

Так, Ізраїль завдав удару по центру сирійської столиці Дамаску, ракета влучила в будинок, неподалік від іранських військових об’єктів. Від атаки загинули п’ятеро людей, ще 15 поранені.

«Це завдало шкоди кільком цивільним будинкам і завдало матеріальної шкоди низці районів Дамаска та його околиць», — мовиться в заяві армії.

Журналісти ствердили, що наразі не зрозуміло, чи був удар спрямований проти конкретної особи.