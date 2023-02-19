История активированного угля и его применение сегодня

На сегодняшний день наиболее эффективный способ очистить воду от хлора, органики и улучшить ее вкусовые качества – использовать картриджи угольные https://www.aquanova.com.ua/replacement-filters/cartridges-coal/. Активированный уголь, прессованный или гранулированный, – основной наполнитель для угольных картриджей в проточных фильтрах и системах обратного осмоса. Давайте же сегодня разберемся, когда впервые человечество заметило сорбционные качества угля и стало применять его для очистки.

Итак, впервые уголь как природный фильтр упоминался в санскритских письменах. Древние индусы использовали его для фильтрации воды, которую затем стоило хранить в медных сосудах.

Древние египтяне и древние греки пошли еще дальше. Там уголь использовали не только для фильтрации, но и в медицинских целях. Его принимали вовнутрь, а также обрабатывали раны и ожоги.

В конце XVIII века знаменитый химик Карл Шееле заметил свойство раскаленного угля поглощать газы. Чуть позже обнаружили, что уголь владеет способностью обесцвечивать жидкости. Это свойство стали активно использовать на сахарных заводах сначала Англии, а затем и Франции для осветления рафинада и сиропа.

Производство активированного угля в промышленных масштабах приходится на начало XX века. Первая партия была выпущена в Силезии. Затем эстафету подхватили в Австрии. Чаще всего порошковый уголь применялся в сахарной и химической промышленности, но со временем сферы применения расширялись. Например, во времена Первой мировой войны активированный кокосовый уголь использовали в противогазах.

На 30-е годы приходится изобретение гранулированного активированного угля. Позже его стали применять в водоочистке. И сегодня сложно себе представить какой-либо фильтр без угольных картриджей. Благодаря большой площади сорбции и маленькому размеру пор, уголь способен задерживать вредоносные примеси. Так, в системе обратного осмоса, например, 3 угольных фильтра для очистки воды. Первые два не оставляют ни малейшего шанса молекулам хлора, бактериям, мелким механическим примесям. Они предварительно очищают воду для того, чтобы мембрана обратного осмоса (наиболее чувствительный элемент фильтра) не забилась и прослужила дольше. Третий угольный фильтр для воды устраняют посторонний запах и вкус.

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