Госдепартамент США признал действия российских военных и должностных лиц в Украине геноцидом

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу заявил, что Вашингтон получил достаточно доказательств, чтобы утверждать: Россия совершила преступления против человечности в Украине. Это первый случай, когда Вашингтон выступает с таким обвинением в адрес Москвы. Особый вес заявлению придает тот факт, что именно Госдепартамент обнародует официальную позицию Вашингтона. Цитата. «На основе тщательного анализа закона и имеющихся фактов я установил, что военнослужащие российских войск и другие российские должностные лица совершили преступления против человечности в Украине», — говорится в заявлении Блинкена для прессы, распространенном Госдепартаментом.

— Российские военные совершали в Украине «похожие на казни» убийства украинских мужчин, женщин и детей, насиловали и пытали задержанных гражданских лиц, в том числе избивали, били током и имитировали казнь, заявил Блинкен. Российские военные и чиновники также депортировали в Россию сотни тысяч украинцев, включая, насильно разлученных со своими семьями детей. Все описанное это не «случайные или спонтанные» действия, а часть «широкомасштабных и систематических атак Кремля на гражданское население Украины», считает глава Госдепа.

— США намерены привлечь к ответственности военных и чиновников, виновных в этих преступлениях и будут добиваться наказания всех виновных «столько, сколько потребуется», резюмировал Блинкен.

— О том, что действия России в Украине «без сомнений» подпадают под определение преступлений против человечности, заявила в субботу и вице-президент США Камала Харрис, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Контекст.

— Первое рассмотрение дел о преступлениях против человечности (crimes against humanity) состоялось на Нюрнбергском процессе в отношении военных преступников из числа руководства нацистской Германии. Виновными в них были признаны 16 высокопоставленных немецких чиновников и функционеров, включая начальника Партийной канцелярии НСДАП и личного секретаря Гитлера Мартина Бормана, рейхсмаршала Германа Геринга, главу МИД нацисткой Германии Иоахима фон Риббентропа. В ходе дальнейших судов над нацистскими преступниками число осужденных за преступления против человечности увеличилось до более чем 150 человек.

— В дальнейшем за преступления против человечности были осуждены представители власти более чем десяти стран, включая Камбоджу, Руанду, бывшую Югославию и Ирак.

— Римский статут, легший в основу Международного уголовного суда, относит к преступлениям против человечности истребление гражданского населения, обращение в рабство, пытки, изнасилование, принудительную беременность, преследование по политическим, расовым, национальным, этническим, религиозным или гендерным мотивам и насильственное исчезновение людей в рамках широкомасштабного или систематического нападения на гражданское население.

— Ранее США неоднократно обвиняли Россию в военных преступлениях в Украине. Об этом говорил как Блинкен, так и президент Джо Байден. В апреле президент США заявлял, что война России в Украине равносильна «геноциду». Однако тогда наблюдатели обращали внимание на то, что это лишь личная оценка главы США, а Госдепартамент воздерживается от использования этого слова.