Генерал Годжес: Цілком можливо, що Україна звільнить Крим до кінця літа

Екскомандувач військ США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що за наявності ракет далекого радіуса дії Україна може звільнити Крим до кінця літа, а Донбас – наступного року чи навіть раніше — у коментарі Укрінформу

«Ми збираємося зробити все можливе, щоб Україна перемогла цього року».

«Цілком можливо принаймні те, що Україна звільнить Крим до кінця літа».

Водночас, Годжес зазначив, що звільнення Криму в такі терміни можливе за умови, якщо партнери нададуть необхідну зброю, передусім високоточну зброю великого радіуса дії. ЗСУ повинні мати можливість стріляти на 150-300 кілометрів, і щоб ракета впала рівно в ціль, тоді російський Чорноморський флот просто змушений буде залишити півострів, сказав генерал.

Годжес назвав Крим «вирішальним місцем», тоді як Донбас – просто «важливим». Він наголосив, що Україна не буде в безпеці, поки Росія утримує півострів. Він пояснив, що допоки росіяни в Криму, Україна не зможе використовувати порт Маріуполя. І навіть в Одесі стоять 140 суден, які чекають на можливість вийти з порту, але не можуть.

«Ми маємо допомогти Україні повернути Крим. Цього року. Ми хочемо, щоб це сталося, і маємо дати все необхідне», — заявив Годжес.