Бывший президент США Картер отказался от медицинской помощи

Бывший президент США Джимми Картер, которому сейчас 98 лет, отказался от медицинской помощи и решил провести остаток своих дней со своей семьёй, получая только паллиативную хосписную помощь. Об этом говорится в сообщении Центра Картера.

В последнее время Картер несколько раз был госпитализирован, однако теперь решил отказаться от дальнейшего лечения. В сообщении сказано, что семья и врачи поддержали его решение. «Президент Картер решил провести оставшееся время дома со своей семьёй», — сказано в сообщении.

Известно, что Картер в последние годы лечился от нескольких заболеваний, в том числе меланомы. Даже в возрасте более 90 лет он оставался активным и участвовал в публичных мероприятиях, однако в 2021 году здоровье уже не позволило ему посетить инаугурацию нынешнего президента Джо Байдена.

Картер стал самым долгоживущим президентом США в истории. Он пережил Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего, избранных президентами после него. Президентский пост он занимал с 1977 по 1981 годы, покинув Белый дом после поражения на выборах от Рональда Рейгана. В отставке Картер занимался общественной деятельностью, выступал с мирными инициативами и в защиту прав человека. В 2002 году он получил Нобелевскую премию мира за свою деятельность.