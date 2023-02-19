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Байден готує звернення до Путіна та росіян

Джо Байден ООН
В ході свого візиту до Польщі наступного тижня президент США Джо Байден виступить зі зверненням до президента РФ Володимира Путіна

Про це заявив спікер Радбезу США Джон Кірбі.

«Ви почуєте в промові президента повідомлення, які, безумовно, знайдуть відгук у американського народу, безумовно, знайдуть відгук у наших союзників і партнерів, без сумніву, знайдуть відгук у польського народу, який так багато зробив і продовжує робити. І я — я підозрюю, що ви – ви почуєте, як він звертається до пана Путіна, а також до російського народу», — заявив Кірбі.

Окрім цього, спікер також спростував чутки, що США можуть знизити обсяги підтримки України та інших своїх партнерів у Європі. За його словами, противниками допомоги є лише деякі республіканці Палати представників.

«Це не так, як це бачить президент. Якщо ви поговорите з керівництвом Палати представників, ви цього не почуєте. І ви, звичайно, не почуєте цього від демократів. І ви не чуєте цього в Сенаті», — запевнив Кірбі.

Також за словами спікера, в американському парламенті зберігається двопартійна підтримка позиції, що Україні потрібно допомагати й далі.

«Ми всі робимо це разом. І підтримка Конгресу справді була надзвичайною. І президент сподівається на продовження цієї підтримки», — зазначив він.

19 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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