Зеленський запросив Орбана до України «Ми припускаємо, що кількість сягає приблизно 150 тисяч»: Лубінець про незаконно вивезених у РФ українських дітей » Стрельба в Миссисипи. Мужчина убил шестерых жителей крошечного городка и был задержан По меньшей мере шесть человек погибли в результате стрельбы в небольшом городке Аркабатла в американском штате Миссисипи. Сообщается, что подозреваемый в камуфляжной одежде стрелял, передвигаясь от здания к зданию. Трех жертв нашли в двух жилых домах, остальные тела были обнаружены в магазине, в автомобиле и на близлежащей дороге. В местной полиции подтвердили Би-би-си, что предполагаемый стрелок задержан. Город Аркабатла находится примерно в 72 км к югу от Мемфиса в соседнем штате Теннеси. Тела были обнаружены недалеко друг от друга. Как сообщают СМИ, стрелок зашел в местный магазин, где застрелил мужчину, затем дошел до близлежащего дома, где убил женщину и ранил ее мужа, сообщил телеканалу Action News 5 окружной шериф Брэд Лэнс. Полиция обнаружила еще четырех жертв на той же улице, двое находились внутри жилого дома. Полицейские опознали автомобиль подозреваемого на основании его описаний свидетелями и после короткой погони задержали. Сообщается, что погоня закончилась, когда предполагаемый стрелок подъехал к своему дому. По словам одного из опрошенных местными СМИ свидетелей, стрелявший был одет в камуфляж, и у него было «длинноствольное оружие». Еще один свидетель, 19-летний Итан Чейс, сказал в интервью местному телеканалу, что видел вооруженного человека и вышел на улицу, чтобы проверить пульс у одной из жертв. «Такое здесь никогда не происходит. Этот город считается спокойным», — сказал он. Численность населения Аркабатлы по данным последнего опроса — менее 300 человек.