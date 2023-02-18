«Ми припускаємо, що кількість сягає приблизно 150 тисяч»: Лубінець про незаконно вивезених у РФ українських дітей

Про це в коментарі виданню Укрінформ, в Івано-Франківську повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Офіційно верифікованих дітей на території Російської федерації станом на учора залишається 16 тисяч 207. Йдеться про дітей, про яких я, як омбудсмен, знаю, з якого українського міста ці діти і де приблизно вони перебувають на території Російської Федерації. Насправді ця кількість дітей є набагато більшою. Ми припускаємо, що ця кількість сягає приблизно 150 тисяч дітей. Росія каже про цифру 733 тисячі українських дітей, яких вони тримають на своїй території. Втім, на наш погляд, ця цифра перебільшена», — зазначив він.

Окрім цього, також за його словами, найбільше дітей вивозили у РФ з тих регіонів, які були тимчасово окупованими, а це Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька та Крим. Там фіксували й інші порушення.

«Коли звільнили Херсон, я там був на третій день. Тоді ми встановили хлопчиків, які були в російській катівні. Один із них Віталій, 14 років. Його в Херсоні катували 10 днів. Його побили сильно, першу їжу хлопець отримав лише на 6-й день полону. Хлопця спіймали з дядьком біля зруйнованої російської техніки і звинуватили їх у тому, що вони цю техніку фотографували. А в них навіть не було телефонів при собі. Та росіян це не зупинило. Їх побили, зв’язали і катували», — розповів Лубінець.

Також Лубінець зазначив, що зараз Україна прагне юридично визнати факти вивезення українських дітей під час війни геноцидом.

«Чому ми кажемо про геноцид? Бо відповідно до міжнародного права, однією з його ознак є примусове переміщення з однієї етногрупи в іншу. Вони беруть українських дітей, які спілкуються українською мовою, переміщають на територію РФ і кажуть, наче ви ніколи не були українцями. Вони забороняють використовувати українську мову, не видають документи, не випускають дітей», — зазначив він.

Тим часом люди на тимчасово окупованих територіях бояться звертатись до української влади про такі факти.

«Навіть факт звернення до мене може бути трактований як шпигунство на користь Росії. У них там цинізм просто зашкалює», — підкреслив Лубінець.

Водночас за його словами, людям на тимчасово окупованих територіях треба знаходити будь-яку можливість виїжджати. Також додається, що коли є факти зникнення людей треба намагатися у будь-який спосіб повідомити про це українській владі та дати їй посил, що потрібна допомога.