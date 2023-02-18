Белый дом оценил потери ЧВК «Вагнер» в Украине в 30 тысяч человек

Российская частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» потеряла в Украине более 30 тысяч человек, в том числе примерно 9 тысяч убитыми, заявил Белый дом в пятницу.

По оценкам США, 90 процентов «вагнеровцев», убитых в Украине с декабря, были осужденными из тюрем, сообщил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

«Основываясь на предыдущих разведданных, мы подсчитали, что 90 процентов убитых в декабре, только в декабре, были осужденными. Людьми, которых [президент России Владимир Путин] вырвал из тюрем и бросил на поле боя без подготовки, без оснащения, без организационного командования, просто бросил их в бой».

«Хочу сказать следующее о “Группе Вагнера”, особенно в связи с Бахмутом. Они обращаются со своими новобранцами, в основном с осужденными, как с пушечным мясом, буквально бросая их в мясорубку, не задумываясь, – сказал Кирби. – По нашим оценкам, “вагнеровцы” потеряли более 30 тысяч человек, в том числе около 9 тысяч убитыми. Около половины из этих убитых погибли, начиная с середины декабря».

Выступая на пресс-конференции в пятницу, Кирби также заявил, что Путин не проявляет «ни малейшего интереса» к прекращению войны.

«Что он делает вместо этого? Выпускает крылатые ракеты и беспилотники по гражданской инфраструктуре, отключает электричество, отключает отопление, убивает детей или отправляет их в лагеря внутри России, закупает беспилотники у Ирана и пытается закупать артиллерийские снаряды у Северной Кореи. Это не тот человек, который всерьез намерен закончить эту войну. И, по правде говоря, она необязательно должна завершиться в результате переговоров. Возможно, что она [завершится путем переговоров], когда к этому будет готов президент [Украины Владимир] Зеленский, но [Путин] может завершить ее сейчас, просто выведя свои войска. Но он не проявляет никакой готовности к этому», – резюмировал Джон Кирби.