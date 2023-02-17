За добу ЗСУ ліквідували 800 військових РФ, 14 крилатих ракет і 2 танки

Про це поінформував Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 141 260 (+800) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3298 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 6520 (+3)
- артилерійських систем – 2322 (+16)
- РСЗВ – 467 (+1)
- засобів ППО ‒ 241 (+2)
- літаків – 298 (+0)
- гелікоптерів – 287 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2013 (+1),
- крилатих ракет ‒ 871 (+14),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5187 (+20)
- спеціальної техніки ‒ 221 (+2).
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