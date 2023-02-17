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За добу ЗСУ ліквідували 800 військових РФ, 14 крилатих ракет і 2 танки

Рекс
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 141 260 військових, 3298 танків, 2013 безпілотників, а також 298 літаків та 287 гелікоптерів

Про це поінформував Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 141 260 (+800) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3298 (+2)
  • бойових броньованих машин ‒ 6520 (+3)
  • артилерійських систем – 2322 (+16)
  • РСЗВ – 467 (+1)
  • засобів ППО  ‒ 241 (+2)
  • літаків – 298 (+0)
  • гелікоптерів – 287 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 2013 (+1),
  • крилатих ракет  ‒ 871 (+14),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5187 (+20)
  • спеціальної техніки ‒ 221 (+2).
17 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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