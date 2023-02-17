Португалия закрыла программу «золотых виз» ЗСУ не дадуть Путіну захопити Бахмут до річниці вторгнення, — ISW » За добу ЗСУ ліквідували 800 військових РФ, 14 крилатих ракет і 2 танки Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 141 260 військових, 3298 танків, 2013 безпілотників, а також 298 літаків та 287 гелікоптерів Про це поінформував Генштаб ЗСУ на фейсбуці. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 141 260 (+800) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3298 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 6520 (+3)

артилерійських систем – 2322 (+16)

РСЗВ – 467 (+1)

засобів ППО ‒ 241 (+2)

літаків – 298 (+0)

гелікоптерів – 287 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2013 (+1),

крилатих ракет ‒ 871 (+14),

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5187 (+20)

спеціальної техніки ‒ 221 (+2).