Под Софией найден грузовик с телами 18 человек Канцлер Німеччини Шольц закликав партнерів, які можуть відправити танки Україні, зробити це зараз » У Сумській ОВА заперечили інформацію The Times про 10 тис. військових РФ поблизу кордону з областю За інформацією військових, ударного угруповання ворога на кордоні з Сумщиною не зафіксовано Про це зазначили у Сумській ОВА. «Інформація про 10 тис. російських військових на кордоні з Сумською не відповідає дійсності. Станом на сьогодні, за інформацією військових, ударного угруповання ворога на кордоні з Сумщиною не зафіксовано. Сумська ОВА вже звернулася до правоохоронних органів щодо перевірки джерела цих даних. За попередньою інформацією, це не що інше, як ІПСО», — йдеться в повідомленні ОВА. Про те, що начебто на території Росії поблизу з Сумською областю окупанти сконцентрували велике угруповання військ, де налічується 10 тисяч військових, йшлося в матеріалі The Times. «По той бік кордону із Сумами зосереджено 10 000 російських військових. Це найбільша концентрація, яка тут коли-небудь була»,- зазначив виданню старший лейтенант ЗСУ Андрій Гулаков. Також видання писало з посиланням на інформацію українських прикордонників, що росіяни начебто побудували у своєму розташуванні польовий госпіталь. За словами старшого лейтенанта, це є показником, що рашисти планують наступальні дії. Минулого року так і сталося, і базування військ поблизу кордону з Україною «для навчань» було блефом. Також видання The Times написало, що російські військові гравієм засипали дорогу, котра веде до кордону, завдяки чому там зможе рухатися бронетехніка. Торік болото заважало окупантам оперативно просуватися.