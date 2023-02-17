У Брюса Вілліса діагностували деменцію

Про це йдеться в спільному зверненні рідних Брюса Вілліса.

У 67-річного голлівудський актора Брюса Вілліса діагностували лобно-скроневу деменцію. Відтоді як навесні 2022 року родина актора оголосили про діагноз Брюса – афазія, його хвороба прогресувала. Нині лікарі озвучили більш конкретний діагноз: лобно-скронева деменція (відома як FTD).

Зазначається, що проблеми зі спілкуванням є лише одним із симптомів хвороби, з якою зіткнувся Брюс.

«Хоча це боляче, нарешті отримати чіткий діагноз – це полегшення», — ідеться у зверненні його рідних.

FTD — це жорстока хвороба, про яку багато хто ніколи не чув, і яка може вразити будь-кого. Як поділились родичі зірки, для людей віком до 60 років FTD є найпоширенішою формою деменції, і оскільки встановлення діагнозу може зайняти роки, FTD, ймовірно, набагато поширеніша, ніж всі знають.

«Сьогодні не існує засобів для лікування цієї хвороби, і ми сподіваємося, що ця реальність може змінитися в наступні роки», — зазначили в спільній заяві його дружина Емма Гемінг Вілліс, колишня дружина Демі Мур та діти.

Вони закликали людей звернути увагу на цю хворобу по всьому світу і наголосили, що, якби Брюс міг, він би звернувся до всіх, хто також має справу з цією виснажливою хворобою.

Родина подякувала за підтримку, яку отримувала від фанатів «міцного горішка» протягом останніх 10 місяців, додавши, що «співчуття, розуміння та повага дозволять їм допомогти Брюсу жити максимально повноцінним життям».