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Шмигаль зустрівся з послами країн G7

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер, 16 лютого, провів зустріч із послами країн G7
Про це повідомив Кабмін.

Як зазначили в уряді, під час зустрічі сторони «скоординували спільні зусилля для перемоги нашої країни», зокрема обговорили формулу миру Володимира Зеленського.

Також на зустрічі йшлося про потребу в посиленні тиску на Російську Федерацію. Зокрема, Шмигаль зауважив, що відповіддю на ядерний шантаж на Запорізькій АЕС і тероризм на Каховському водосховищі має стати посилення санкцій проти російської атомної галузі.

Окрім того, прем’єр-міністр і посли країни G7 обговорили пріоритети у відновленні України та плани з децентралізації енергетичної мережі.

17 февраля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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