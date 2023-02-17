РФ тримає поблизу кордону з Сумщиною близько 10 тис. військових

Про це йдеться в матеріалі The Times.

«По той бік кордону із Сумами зосереджено 10 000 російських військових. Це найбільша концентрація, яка тут коли-небудь була»,- зазначає старший лейтенант ЗСУ Андрій Гулаков.

Також, за спостереженнями прикордонників, росіяни побудували у своєму розташуванні польовий госпіталь. За словами старшого лейтенанта, це є показником, що рашисти планують наступальні дії. Минулого року так і сталося, і базування військ поблизу кордону з Україною «для навчань» було блефом.

Також російські військові гравієм засипали дорогу, котра веде до кордону – завдяки цьому там може рухатися бронетехніка. Минулого року грязюка заважала окупантам оперативно просуватися.