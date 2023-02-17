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РФ тримає поблизу кордону з Сумщиною близько 10 тис. військових

окупанти
На території Росії поблизу з Сумською областю окупанти сконцентрували велике угруповання військ, налічується 10 тисяч військових

Про це йдеться в матеріалі The Times.

«По той бік кордону із Сумами зосереджено 10 000 російських військових. Це найбільша концентрація, яка тут коли-небудь була»,- зазначає старший лейтенант ЗСУ Андрій Гулаков.

Також, за спостереженнями прикордонників, росіяни побудували у своєму розташуванні польовий госпіталь. За словами старшого лейтенанта, це є показником, що рашисти планують наступальні дії. Минулого року так і сталося, і базування військ поблизу кордону з Україною «для навчань» було блефом.

Також російські військові гравієм засипали дорогу, котра веде до кордону – завдяки цьому там може рухатися бронетехніка. Минулого року грязюка заважала окупантам оперативно просуватися.

17 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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