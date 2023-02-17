Португалия закрыла программу «золотых виз»

Португалия закрыла программу «золотых виз», которые предоставляют иностранным гражданам в обмен на инвестиции в недвижимость страны, пишет Publico.

Одна из целей отмены «золотых виз», по словам премьер-министра Португалии Антониу Кошты, «борьба со спекуляцией недвижимостью».

Уже выданные «золотые визы», как уточнил Кошта, продлят только в том случае, если иностранные покупатели будут использовать недвижимость как постоянное жилье для себя и потомков или сдавать ее в аренду в течение длительного времени.

С момента запуска программы Golden Visa Portugal в октябре 2012 года Португалия выдала более 11 тысяч видов на жительство по программе «золотых виз». Благодаря этому, по информации издания Negocios, в страну удалось привлечь инвестиции на сумму более 6 млрд евро. Больше всего видов на жительство в рамках программы получили граждане Китая (5258), Бразилии (1178) и США (558).

С началом полномасштабной российской агрессии в Украине Португалия приостановила рассмотрение заявлений от граждан России на получение «золотых виз». С момента старта программы португальские власти выдали россиянам 432 визы за инвестиции на сумму 277,8 млн евро.