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Под Софией найден грузовик с телами 18 человек

Болгарская полиция сообщает, что в одном из небольших сел около столицы страны Софии обнаружена грузовая машина с телами 18 человек. Предположительно, это мигранты, которые погибли от удушья, когда их нелегально перевозили через границу.

По данным полиции, в грузовике находились около 40 человек, которые прятались под грузом дерева. Часть людей выжила и сейчас отправлена в больницу. Восемь мигрантов находятся в тяжелом состоянии, сообщили болгарские медики агентству БТА.

Поиски людей, перевозивших мигрантов, продолжаются. Водитель грузовика скрылся.

О том, из каких стран прибыли мигранты, находившиеся в машине, не сообщается.

Грузовая машина найдена около небольшого села Локорско, которое находится в 20 километрах от Софии.

Болгария входит в Евросоюз, однако не является членом безвизовой Шенгенской зоны — попытку страны присоединиться к ней недавно заблокировали Австрия и Нидерланды.

Как напоминает агентство Reuters, в адрес властей Болгарии не раз выдвигались обвинения в нарушении прав мигрантов, которые пытаются пробраться в ЕС из Турции; в частности, в том, что сотрудники болгарских правоохранительных органов выталкивают людей назад через границу, раздевают, избивают их и подвергают заключению.

17 февраля, 2023 | Category: Мир, Новости

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