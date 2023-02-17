У Сумській ОВА заперечили інформацію The Times про 10 тис. військових РФ поблизу кордону з областю » Под Софией найден грузовик с телами 18 человек Болгарская полиция сообщает, что в одном из небольших сел около столицы страны Софии обнаружена грузовая машина с телами 18 человек. Предположительно, это мигранты, которые погибли от удушья, когда их нелегально перевозили через границу. По данным полиции, в грузовике находились около 40 человек, которые прятались под грузом дерева. Часть людей выжила и сейчас отправлена в больницу. Восемь мигрантов находятся в тяжелом состоянии, сообщили болгарские медики агентству БТА. Поиски людей, перевозивших мигрантов, продолжаются. Водитель грузовика скрылся. О том, из каких стран прибыли мигранты, находившиеся в машине, не сообщается. Грузовая машина найдена около небольшого села Локорско, которое находится в 20 километрах от Софии. Болгария входит в Евросоюз, однако не является членом безвизовой Шенгенской зоны — попытку страны присоединиться к ней недавно заблокировали Австрия и Нидерланды. Как напоминает агентство Reuters, в адрес властей Болгарии не раз выдвигались обвинения в нарушении прав мигрантов, которые пытаются пробраться в ЕС из Турции; в частности, в том, что сотрудники болгарских правоохранительных органов выталкивают людей назад через границу, раздевают, избивают их и подвергают заключению.