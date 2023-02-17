Нуланд: США поддерживают удары по военным объектам России в Крыму

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединённые штаты Америки поддерживают нанесение Украиной ударов по российским военным объектам в аннексированном Крыму.

«Россия построила в Крыму массу военных сооружений, это законные цели, по которым Украина наносит удары, и мы поддерживаем это. Украина не будет находиться в безопасности, пока Крым как минимум не будет демилитаризован», — заявила Нуланд, выступая 16 февраля по видеосвязи в Центре Карнеги.

При этом Нуланд добавила, что прежде чем подойти к вопросу о Крыме, украинским военным необходимо еще вернуть значительные территории. «И именно на этом они сейчас сосредоточены», — сказала заместитель госсекретаря США.

Отвечая на вопрос ведущего, не опасаются ли в Вашингтоне пересечь какие-либо проведенные Кремлем «красные линии», оказывая поддержку Украине, в частности, в попытках вернуть военным путем аннексированный Россией в 2014 году Крым, Нуланд напомнила, что США никогда не признавали Крым российским и Украине принадлежит вся её территория в пределах международных признанных границ.

Украина борется за возвращение всех своих территорий и США поддерживают Киев, в том числе в подготовке следующего наступления, сказала Нуланд на брифинге в Госдепартаменте.

Мнение о том, что возможная попытка Украины военным путём освободить аннексированный Россией Крым может стать «красной линией» для российского президента Владимира Путина и привести к ещё более мощным, чем сейчас, ударам по Украине, как утверждает издание Politico, высказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время видеоконференции с группой экспертов.

В то же время Блинкен подчеркнул, что только власти Украины сами должны решать, наступать ли на Крым, пишет издание.