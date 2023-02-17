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Канцлер Німеччини Шольц закликав партнерів, які можуть відправити танки Україні, зробити це зараз

Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав міжнародних партнерів, які мають на озброєнні бойові танки західного зразка, надіслати їх Україні

Про це канцлер сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Стало відомо, що під час виступу Шольц заявив, що сьогодні Німеччина пропонує лідерство у сфері безпеки.

«Ми беремо на себе відповідальність, яку в такі часи мусить нести країна такого розміру, розташування та економічної потужності, як Німеччина», — сказав Шольц.

Він також закликав партнерів, які можуть відправити танки західного зразка в Україну, зробити це.

«Усі ті, хто можуть надіслати бойові танки цього типу, повинні зробити це. Міністр оборони Пісторіус, міністр закордонних справ Бербок та я особисто інтенсивно закликаємо до цього. Німеччина робитиме все, що у її силах, аби зробити ці рішення легшими для партнерів. Наприклад, навчаючи українських солдатів керувати танками тут у Німеччині або надаючи підтримку з точки зору поставок і логістики», — заявив канцлер Німеччини.

17 февраля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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