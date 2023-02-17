Иранские беспилотники атаковали израильские суда в Персидском заливе

Как сообщают СМИ со ссылкой на американских и израильских военных, атаки осуществлялись с помощью дронов Shahed-136, применяемых Россией в Украине

Как минимум одно израильское судно подверглось нападению в Аравийском море в прошлую пятницу, 10 февраля, сообщил сегодня агентству «Рейтер» источник в Министерстве обороны Израиля. Предполагается, что атака была осуществлена Ираном.

Источник не предоставил дополнительных подробностей. Британская компания в сфере морской безопасности Ambrey Intelligence заявила, что нападению беспилотных летательных аппаратов в Аравийском море подверглись сразу три судна. В компании предполагают, что за атакой стоит Тегеран.

Газета Jerusalem Post со ссылкой на Би-би-си сообщает, что удар беспилотником по израильскому судну был осуществлен подразделением Корпуса стражей Исламской революции. По данным СМИ, КСИР запустил дроны-смертники Shahеd-136 по израильскому танкеру Campo Square, принадлежащему бизнесмену Эялю Оферу, в Персидском заливе. Источники в Пентагоне и других оборонных ведомствах подтвердили эту информацию в беседе с Персидской службой Би-би-си.

Помимо военных источников на Ближнем Востоке, ВС США заявили, что, по их мнению, во время атаки в прошлую пятницу использовался беспилотник Shahеd-136. Эти дроны, по данным Би-би-си, используются российскими военными для атак в Украине.

По данным источников, в том же районе были атакованы танкеры Pacific Zicron и Mercer Street. И американские, и израильские официальные лица обвинили Иран в подстрекательстве к этим атакам.

Иран отрицает свою ответственность за нападение на танкер, назвав сообщения в прессе «сионистской пропагандой».

Саудовское новостное агентство сообщило, что аналогичное нападение было совершено на судно, принадлежащее Объединенным Арабским Эмиратам, в том же районе и в то же время.